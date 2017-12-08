ЄС висунув умову для подальшої фінансової допомоги Україні

Умовою виділення Європейським союзом нової макрофінансової допомоги Україні буде необхідність створення Антикорупційного суду.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" за назвою "Занепад реформ: навіщо коаліція торпедує Угоду про асоціацію".

Як зазначається, після наданні Україні безвізового режиму у ЄС залишилося не так багато важелів впливу на офіційний Київ.

Одним із таких важелів є макрофінансова допомога, зокрема, про нову програму після саміту Східного партнерства повідомив президент Петро Порошенко.

"Правила макрофінансової допомоги кажуть, що ми можемо домовлятися про неї лише з країною, яка має діючу програму співпраці з МВФ. А отже, доки ви не відновите роботу з МВФ, ніякого руху не буде", - зазначає співрозмовник ЄвроПравди у структурах ЄК.

Це означає, зокрема, що європейці дадуть гроші лише після створення антикорупційного суду, адже це – одна з ключових вимог МВФ, пояснюється у статті.

Крім того, як зазначається, умовою для видачі одного з перших траншів буде також автоматична перевірка декларацій.

Як запевнили ЄвроПравду декілька співрозмовників у Брюсселі, умови видачі коштів будуть прописані вкрай детально.

"А от про ліс-кругляк у новому договорі можуть і не згадати. Принаймні, така ідея обговорюється в Брюсселі", - йдеться у статті.

Як повідомлялося, Єврокомісія підтвердила, що не виплатить Україні 600 млн євро в рамках програми, затвердженої в 2015 році. Причиною стало невиконання вимог, в тому числі скасування заборони на експорт лісу-кругляка.