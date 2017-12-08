Суд розбирається з призначенням Ситника

Окружний адмінсуд Києва розглядає позов до Державної фіскальної служби щодо спецперевірки декларації Артема Ситника як кандидата на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

У попередньому судовому засіданні суд залучив у якості третьої особи Артема Ситника як фізичну особу, повідомила прес-служба суду 7 грудня.

Суть позову полягає у тому, що 31 березня 2015 року, у день подання Ситником уточненої декларації, втратив чинність попередній порядок контролю декларації, а новий порядок набув чинності лише з 30 квітня 2015 року.

Ситника ж визнали таким, що пройшов спецперевірку – і указом від 16 квітня 2016 року призначили директором НАБУ.

Позивач просить суд визнати дії ДФС неправомірними і зобов’язати їх направити повідомлення про спростування інформації про достовірність відомостей в декларації Артема Ситника за 2014 рік з урахуванням уточненої декларації від 31 березня 2015 року.

Також позивач просить зобов’язати ДФС направити до Адміністрації президента та відповідної комісії повідомлення про спростування інформації щодо достовірності відомостей у декларації Ситника з урахуванням уточнених даних.

Хто автор позову, прес-служба не уточнює.