Порошенко: Ситуація з Саакашвілі не варта міжнародної уваги

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 12:37

Президент Петро Порошенко вважає, що ситуація навколо екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не варта міжнародної уваги.

Про це він сказав на спільній прес-конференції 8 грудня з президентом Литви Далею Грибаускайте.

"Ситуація з Саакашвілі не варта міжнародної уваги. Бо є конкретні злочини, які були скоєні, і ми маємо забезпечити: прозорість слідства, абсолютну відкритість і неупередженість слідчих органів та прозорий, ефективний, неупереджений суд. Це те, що ми маємо гарантувати як незалежна держава", – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

"Якщо хтось, хто звинувачується, тікає з-під варти, або порушує закон, або незаконно перетинає кордон, за це має бути відповідальність. І вона ніяк не має біти пов'язана з будь-якою політичною діяльністю тої чи іншої особи", – заявив президент.

За словами Порошенка, він був "шокований" інформацією про фінансування акцій протесту грошима держави-агресора.

Президент не виключив, що українське слідство може звернутися з додатковою експертизою до міжнародних організацій.

"Щоб це було відкрито і мало абсолютну довіру… Я не виключаю – хоча слідство є незалежним – що слідство може звернутися щодо додаткової експертизи в тому числі й до міжнародних організацій", – сказав він.

Порошенко запевнив, що нинішня справа "не пов'язана з позбавленням громадянства".

Президент Литви Даля Грибаускайте щодо Сааакашвілі зазначила наступне:

"Це є внутрішнє питання України, і ми не втручаємось і не коментуємо його".

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Як відомо, 5 грудня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії лідер "Руху нових сил"  Міхеіл Саакашвілі фінансував свої акції в Україні за рахунок злочинного угруповання Януковича, зокрема, Сергія Курченка.

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Служба безпеки намагалася затримати екс-президента Грузії, але це їй не вдалося – прихильники заблокували машину правоохоронців та звільнили його.

Саакашвілі прийшов до наметового містечка і заявив, що вимагає відставки генпрокурора і глави СБУ та імпічменту президента.

Політик заявив, що залишатиметься  в наметовому містечку і не піде на допит, але вже 7 грудня в наметі його не бачили.

Увечері Саакашвілі заявив, що не був на мітингах через погане самопочуття.

Всі обвинувачення правоохоронців політик відкидає.

Валентина Романенко, УП
Теми: Саакашвілі Порошенко
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