Порошенко: Ніхто не каже, що я втручаюсь в роботу антикорупційних органів
Президент Петро Порошенко заявляє, що жодного разу не втручався в роботу антикорупційних органів в Україні.
Про це він заявив під час брифінгу у Литві.
"Мені приємно констатувати, що більше за два з половиною роки діяльності антикорупційних органів, всі, в тому числі керівництво цих органів, стверджує, що жодного разу не було втручання в діяльність цих органів з боку президента", - сказав він.
"Це є яскравим свідченням і підтвердженням незалежності їх роботи", - додав Порошенко.
Він також сказав, що "жодних небезпек щодо політичного втручання в діяльність антикорупційних інституцій я не допущу".
Як відомо, керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій тазловживанні становищем.
Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Пізніше Саламатіна навіть оприлюднила листування з, як вона стверджує, "куратором" АП.
Соломатіна написала заяву про звільнення. У НАЗК наполягають, що Соломатіна вже не є співробітницею агентства, вона це заперечує.
В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.
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Також НАЗК подало позов на Соломатіну до Шевченківського райсуду Києва за звинувачення, але суд його повернув.
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