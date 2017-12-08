Журналісти зафіксували як до АП ходять Мартиненко та Розенблат

Колишній депутат від "Народного фронту" Микола Мартиненко та позафракційний депутат Борислав Розенблат, які є фігурантами розслідування НАБУ, відвідують Адміністрацію президента.

Про це повідомляє програма розслідувань "Схеми".

Журналісти програми зафіксували, що 1 грудня у супроводі охоронця на Банкову прийшов екс-нардеп Мартиненко, якого НАБУ підозрює у розтраті коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Зазначається, що він відмовився спілкуватися з журналістами біля офісу президента.

Також повідомляється, що через три дні після відвідин АП, у Мартиненка був суд, де адвокат відстояв повернення йому документів для виїзду за кордон.

Крім того, у розслідуванні повідомляється, що 10 листопада біля АП був помічений підозрюваний у так званій "бурштиновій справі" нардеп Борислав Розенблат.

У коментарі журналістам він підтвердив, що прийшов на Банкову, щоб відстояти "свої конституційні права".

"Дізнаюся, як там моя заява про захист моїх конституційних прав. Проти мене вчинили злочин працівники НАБУ, я про це заявляв з трибуни Верховної Ради України. Я писав заяву на ім’я президента. Прошу захисту своїх конституційних прав. Він як гарант конституції повинен захистити", – сказав Розенблат.

Автори програми зазначають, що звернулися до АП з проханням прокоментувати мету візиту Мартиненка та Розенблата, але їм було відмовлено, бо ця "інформація з обмеженим доступом".

Також журналісти додали, що за кілька місяців біля Адміністрації президента, знімальна група програми зафіксувала, що до офісу Порошенка приходять народні депутати, фігуранти розслідувань НАБУ, новопризначений суддя Верховного суду, бізнесмени та очільники силових відомств.

Раніше повідомлялося, що діяльність НАЗК курує людина з Адміністрації президента.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

Щодо Мартиненка, то 20 квітня 2017 року йому вручили повідомлення про підозру.

САП просила суд встановити заставу в розмірі 300 млн гривень, однак 17 народних депутатів і міністрів взяли його на поруки. У разі доведення провини йому загрожує від 8 до 12 років в'язниці.

Мартиненко затримали в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП СхідГЗК при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, в яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Народний фронт поширив відео з заявою екс-нардепа, де той звинувачує НАБУ в "фальсифікації справи".

Пізніше суд заарештував майно Мартиненка.

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