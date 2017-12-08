Посли 20 країн вказали на недолік українського бюджету-2018

Посли 20 країн, а також голови представництв ЄС і НАТО в Україні розкритикували український бюджет на 2018 рік за недостатнє фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії.

Про це йдеться в листі за їхніми підписами, копія якого є в "Української правди", на ім'я президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, міністра фінансів Олександра Данилюка, голів фракцій та профільних комітетів парламенту.

Представники світової спільноти, серед яких посли США, Великобританії, Канади, Німеччини та Франції, незадоволені тим, що бюджет передбачає на фінансування НСТУ значно менше, ніж 0,2% від усіх витрат.

"Законодавство України передбачає фінансування ПАТ "НСТУ" в розмірі 0,2% від витрат, передбачених державним бюджетом України", - наголошується в листі.

За їхніми даними, станом на 6 грудня, коли бюджет ще не ухвалили, в його проекті значилося на 50% менше витрат, ніж потребує ТРК.

У самій телекомпанії "Українській правді" повідомили, що проект бюджету передбачав для неї лише 777 мільйонів гривень з визначених законом 1,534 мільярда. Це підтверджує текст законопроекту на сайті Верховної Ради.

7 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2018 рік. У доповненнях до затвердженої версії документа містяться дві суми - 990 і 776 мільйонів гривень на фінансову підтримку НСТУ. Це - або на 35%, або на 50% менше, ніж очікувала телерадіокомпанія.

"Ми вважаємо, що для успішного продовження процесу реформ ПАТ "НСТУ" має бути забезпечено належним та передбачуваним фінансуванням, дозволяючи йому ефективно виконувати свою ключову роль для суспільства", - пишуть посли у своєму листі.

"З глибокою повагою ми закликаємо вас гарантувати в остаточній версії проекту закону "Про державний бюджет України на 2018 рік" повне фінансування ПАТ "НСТУ" на 2018 рік, а також у подальші роки діяльності суспільного мовлення", - додали там.

Євген Кізілов, УП