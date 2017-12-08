Порошенко в Вільнюсі похвалився, який він винятковий

Президент Петро Порошенко заявляє, що його команда виконує всі взяті на себе перед міжнародними партнерами зобов’язання.

Про останні досягнення він говорив на українсько-литовському Економічному форумі у Вільнюсі.

"Я ініціював – виходячи, до речі, з досвіду балтійських країн – заміну податку на прибуток податком на виведений капітал. І це має працювати вже з 1 січня 2019 року, якщо парламент ці мої ініціативи підтримає", – сказав Порошенко.

"Це означає, що кожна копійка, гривня, євро, які ви інвестуєте, – вільна від податків. Ми рішучо працюємо над тим, яким чином замістити втрати державного бюджету, але вважаємо, що це – яскравий символ пріоритизації завдань української влади", – додав він.

За словами президента, сьогодні це не лише оборона й боротьба з корупцією, але й інвестиційний клімат та економічне зростання.

"Ще один фактор стабільності – своєчасне ухвалення державного бюджету. Коли я був у Вільнюсі, сьогодні вночі парламент – у тому числі, й після мого "сприяння" – за багато років це вперше, коли 7 грудня парламент приймає бюджет. Зазвичай, чомусь депутати приймали його "під ялинку", за декілька хвилин до Нового року", – заявив Порошенко.

"Сьогодні від цього вирішили відмовитися – і бюджет приймають своєчасно, як ще один символ стабільності економічної ситуації", – додав він.

Глава держави нагадав: "Під час саміту Східного партнерства ми домовилися з керівництвом Єврокомісії та Євросоюзу про продовження програми макрофінансової допомоги як мотивації і стимулу Євросоюзом реформ, які проводяться в Україні".

"Я перший президент, який сьогодні демонструє надійність співпраці з Міжнародним валютним фондом. Жоден раз Україна не приймала і не виконувала умови п’яти меморандумів. Це означає, що слово, яке ми даємо, обов’язково втілюється в життя", – заявив Порошенко.

За його словами, "різко зросли" золотовалютні резерви України, банківську систему стабілізовано – і вона буде прибутковою вже у другій половині поточного і наступного року, уже нульовий рівень безробіття, триває детінізація зарплат тощо.

Він зазначив, що раніше "від 15% до 30% від кожної гривні ПДВ треба було віддати як корупцію", але з 1 грудня цього року запроваджено автоматичну компенсацію ПДВ.

"Є певні труднощі зараз із роботою системи, бо низку накладних система "викидає", але уряду й парламентському комітету дано чітке завдання відпрацювати впродовж двох-трьох тижнів технологію, щоб налагодити роботу комп’ютерної системи", – зазначив президент

"15 грудня за моєю участю розпочинає роботу новий Верховний Суд України", – сказав також Порошенко.

Він запевнив, що й інші реформи мають незворотній характер.

Порошенко запевнив, що зараз – найкращий час для приходу малого й середнього бізнесу Литви в Україну, до інвестицій.