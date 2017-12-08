Князєв про затримання Саакашвілі: На все свій час

6123 перегляди
П'ятниця, 8 грудня 2017, 14:02

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що перед тим, як затримати лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі  потрібно виконати  "низку юридичних процедур".

Про це він розповів у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, передає "Інтерфакс".

"Основне завдання, яке я ставлю співробітникам Нацполіції, - будь-які дії поліцейських мають бути врівноваженими, й не повинна проливатися кров громадян", - сказав Князєв.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, коли можуть затримати Саакашвілі, глава Нацполіції сказав: "На все свій час".

При цьому він зазначив, що поліція докладає максимум зусиль, щоб затримати політика  без силових протистоянь.

Раніше повідомлялося, що 6 грудня правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко, але Саакашвілі перебрався до готелю "Київ".

З 9-ї ранку  того ж дня його чекали на допит, але він не пішов.

Напередодні ввечері Генпрокуратура передала голові Національної поліції постанову про оголошення Саакашвілі у розшук, хоча він тоді перебував під Верховною Радою.

Як відомо,  5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідера партії "Рух нових сил" та екс-президента Грузії затримали, але до СБУ не довезли.

Активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

Читайте також: Затримання Саакашвілі

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Міхеіл Саакашвілі нібито домовлявся з поплічником Віктора Януковича Сергієм Курченком про співпрацю і фінансування акції протесту. Генпрокурор навіть продемонстрував записи розмов.

Теми: Саакашвілі поліція Князєв
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко: Ситуація з Саакашвілі не варта міжнародної уваги 8 грудня 2017, 12:37
Саакашвілі розповів, чому не прийшов на мітинги 7 грудня 2017, 23:11
Агенти "Вовк" і "Заєць" – головні свідки у справі Дангадзе 7 грудня 2017, 18:25
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
НАБУ розповіло про обшуки в Мін'юсті: Рятували документи
НАЗК тимчасово закриє доступ НАБУ до реєстру е-декларацій
Венеційська комісія підтримала "мовну" статтю про освіту нацменшин
Рада ввела обмеження на кордоні для торговців-"човників"
Усі новини
Відео

Реакція на насилля на вулиці. Експеримент поліції Львова

Проект

Альтернатива цукеркам: подаруй дитбудинку освітні курси

дослідження

Людство "витиснуло" зі своєї природи максимум