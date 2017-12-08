Волкер: РФ має припинити інтервенцію на Донбасі

448 переглядів
П'ятниця, 8 грудня 2017, 14:57

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер закликав Росію дотримуватися Мінських угод і припинити підтримувати сепаратистів ОРДЛО.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, за останні три роки гуманітарна ситуація на Донбасі значно погіршилася і продовжує погіршуватися.

"Росія може покласти край цьому, припинивши втручання і підтримку так званих сепаратистів, реалізувавши Мінські угоди", - написав Волкер.

Раніше Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела своїх військових з ОРДЛО.

Також повідомлялося, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

Україська правда
Теми: США Україна сепаратизм Росія Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Тіллерсон: Україна – головна перепона у нормалізації відносин між США та Росією 8 грудня 2017, 09:31
Меркель розкритикувала Трампа за рішення визнати Єрусалим 8 грудня 2017, 04:22
Стрілянина у школі в США: 3 загиблих 8 грудня 2017, 03:57
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
НАБУ розповіло про обшуки в Мін'юсті: Рятували документи
НАЗК тимчасово закриє доступ НАБУ до реєстру е-декларацій
Венеційська комісія підтримала "мовну" статтю про освіту нацменшин
Рада ввела обмеження на кордоні для торговців-"човників"
Усі новини
Відео

Реакція на насилля на вулиці. Експеримент поліції Львова

Проект

Альтернатива цукеркам: подаруй дитбудинку освітні курси

дослідження

Людство "витиснуло" зі своєї природи максимум