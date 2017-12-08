Соболєв: ГПУ готує на мене "викривальні матеріали"

Звільнений з посади глави антикорупційного комітету нардеп Єгор Соболєв заявляє, що Генпрокуратура планує звинуватити його у зв`язках з Росією.

Про це депутат повідомив у Facebook.

"Вже маю відомості, що клептократи планують мене звинуватити у зв`язках з Росією (Юрій Луценко покаже на прес-конференції щось на кшталт виписаного Путіним на моє ім`я паспорту чи посвідчення агента ФСБ)", - пише Соболєв.

Як відомо, 7 грудня Верховна Рада проголосувала за усунення нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва з посади керівника комітету з протидії корупції.

Саме антикорупційний комітет розглядає призначення аудитора НАБУ від Верховної Ради. 6 грудня БПП одночасно зі звільненням Соболєва запропонував комітету розгляд цього питання.

6 грудня члени парламентського комітету з питань протидії корупції проголосували за направлення до Верховної Ради пропозиції про зняття з посади голови Єгора Соболєва.

Водночас народні депутати Артур Герасимов та Максим Бурбак подали проект закону, який уможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту.

Нардеп Сергій Лещенко заявив, що якщо Верховна Рада підтримає законопроект, який дозволить депутатам звільняти керівників антикорупційних органів простою більшістю голосів, Україна може втратити безвізовий режим із країнами ЄС.

Ввечері 6 грудня керівництво "Народного фронту" зустрічалося із послом США Йованович, після чого змінило позицію щодо закону про "ліквідацію НАБУ".

Пізніше стало відомо, що Верховна Рада 7 грудня не буде розглядати законопроект, що дозволяє парламенту висловлювати недовіру і звільняти керівництво антикорупційних органів. Законопроект відкликали.