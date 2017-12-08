СБУ перевіряє, чи причетний помічник Мосійчука до вибуху під Espreso

СБУ перевіряє можливу причетність позаштатного помічника-консультанта народного депутата "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука до вибуху біля телеканалу Espreso.TV.

Про це йдеться в матеріалах Печерського районного суду Києва, передають Українські Новини.

"Згідно наявних у слідства даних, щодо близького оточення потерпілого Мосійчука, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину осіб, зокрема з числа позаштатних помічників-консультантів", - йдеться у матеріалах суда від 5 грудня.

Вказується, що помічник в своїй повсякденній діяльності користується номером телефону ПрАТ "Київстар".

"З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ "Київстар", - сказано у матеріалах суда.

Також в СБУ виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "лайфселл" і стосуються цього помічника. Водночас Мосійчук на своїй сторінці у Facebook заявив, що ця інформація "фейк".

"Черговий фейк у справі замаху на мене: начебто до вибуху під телеканалом Еспресо причетний один із моїх помічників", - написав він.

"Цей відвертий "вкид" намагаються розігнати в ЗМІ з єдиною метою: відвернути увагу від справжніх виконавців і замовників злочину", - додав Мосійчук.

Як відомо, 25 жовтня приблизно о 22:00 в Солом’янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей – колишній співробітник юридичного департаменту Міністерства внутрішніх справ Михайло Морміль та охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука Руслан Кушнір.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя.

Також у лікарні з серйозними пораненнями перебувають політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Слідство не виключає, що вибух поблизу телеканалу "Еспресо" міг бути спрямований не проти Мосійчука.

Експерти вважають, що вибух міг бути замахом на життя загиблого Михайла Морміля.

За словами його друга, Морміль боявся за життя і за те, що за ним стежать.