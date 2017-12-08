У Києві в суботу обмежать рух на Московському і Південному мостах

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 20:11

У столиці 9 грудня обмежать рух транспорту на Московському і Південному мостах через ремонт покриття.

Про це повідомляє Київавтодор.

Через виконанням робіт з ремонту покриття на естакаді Південного мостового переходу обмежать рух транспорту у першій смузі руху:

- з 10.00 год. до 12.00 год. 09.12.2017 у напрямку руху з Наддніпрянського шосе до просп. Миколи Бажана;

- з 12.00 год. до 16.00 год. 09.12.2017 у напрямку руху з просп. Миколи Бажана до Наддніпрянського шосе.

Крім того, через ремонт дорожнього покриття на Московському мосту через річку Дніпро також обмежать рух транспорту, зокрема:

- з 11.00 год. до 13.00 год. 09.12.2017 у першій смузі руху у напрямку просп. Генерала Ватутіна;

- з 13.00 год. до 18.00 год. 09.12.2017 у першій смузі руху у напрямку станції метро "Петрівка".

Теми: Київ авто
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