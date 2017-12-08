КПВВ "Золоте" працюватиме у тестовому режимі

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 21:10

Пункт пропуску "Золоте" у Луганській області 9 та 10 грудня працюватиме у тестовому режимі.

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

"На період ремонтних робіт на мостовому переході поблизу КПВВ "Станиця Луганська" 9-10 грудня для забезпечення права громадян на вільне пересування, українською стороною прийняте рішення про відкриття з нашого боку КПВВ "Золоте", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що українська сторона в рамках домовленостей, досягнутих Тристоронньою контактною групою, вже тричі намагалася відкрити пішохідній та транспортний рух через пункт пропуску "Золоте".

Останній раз був 20 жовтня 2017 року. Однак, бойовики в черговий раз відмовились від взятих на себе зобов’язань.

Теми: Донбас Луганська область війна АТО
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