На кордоні з Польщею утворився 20-кілометровий затор

На українсько-польському кордоні у Волинській області утворилася 20-кілометрова черга з автотранспорту.

Про це повідомила речниця Волинської митниці ДФС Валентина Черниш, передає "УНІАН".

За її словами, затор виник через те, що контролюючі органи лише 1 грудня відновили видачу спеціальних дозволів на міжнародні перевезення територією сусідньої держави.

До цього всі вантажівки, які чекали у Ковелі на цей дозвіл, одночасно його отримали і поїхали до пункту пропуску "Ягодин".

"Станом на сьогодні було видано понад 3 тисячі таких дозволів, тоді як за добу пункт пропуску не може пропустити більше, ніж 400. Відповідно сформувалася черга, яка нині налічує понад 900 автомобілів", - пояснила Черниш.

Вона наголосила, що Волинська митниця робить все можливе, щоб забезпечити пропуск щонайбільшої кількості автомобілів, "однак, за зміну ми беремо не більше 215 вантажівок".

"Знадобиться щонайменше 6 днів, щоб обслужити ту кількість, яка зараз стоїть у черзі",- сказала Черниш.