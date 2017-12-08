Правоохоронці затримали Саакашвілі
Правоохоронці затримали лідера "Руху народних сил" Міхеіла Саакашвілі.
Про це повідомив Давід Сакварелідзе.
"Затримали Міхеіла! Везуть в СБУ на Аскольдова!!!", - написав він.
Речниця партії "Рух нових сил" Мар’яна Почтар підтвердила інформацію про затримання Саакашвілі та повідомила у коментарі УП, що правоохоронці атакують наметове містечко.
До Саакашвілі на Аскольдовий провулок приїхав адвокат, він намагається пройти, але його не пускають, повідомив він у коментарі УП.
За словами Почтар, територію перекрили автобусом.
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