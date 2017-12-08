Правоохоронці затримали Саакашвілі

Правоохоронці затримали лідера "Руху народних сил" Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомив Давід Сакварелідзе.

"Затримали Міхеіла! Везуть в СБУ на Аскольдова!!!", - написав він.

Речниця партії "Рух нових сил" Мар’яна Почтар підтвердила інформацію про затримання Саакашвілі та повідомила у коментарі УП, що правоохоронці атакують наметове містечко.

До Саакашвілі на Аскольдовий провулок приїхав адвокат, він намагається пройти, але його не пускають, повідомив він у коментарі УП.

За словами Почтар, територію перекрили автобусом.

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