Під ІТТ посилили охорону. Саакашвілі обшукують - РНС

Під ІТТ на Аскольдовому провулку, де утримують затриманого Міхеіла Саакашвілі, підсилюють охорону.

Так на місці бійці Нацгвардії і поліції.

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі оглядають, проводять обшук особистих речей.

За словами адвоката Павла Богомазова, всередині СБУ станом на 0:10 перебувають адвокати Руслан Чорнолуцький і Валерія Коломієць. Сам Павло Богомазов намагається потрапити всередину.

Всі виходи перекриті.

Поліція перекрила вулицю Мазепи і завертає всі машини біля метро Арсенальна.

Під ІТТ близько 120-150 людей. При тому журналістів і стрімерів близько 20-30 осіб.