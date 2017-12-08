Під ІТТ посилили охорону. Саакашвілі обшукують - РНС

4366 переглядів
П'ятниця, 8 грудня 2017, 23:47

Під ІТТ на Аскольдовому провулку, де утримують затриманого Міхеіла Саакашвілі, підсилюють охорону.

Так на місці бійці Нацгвардії і поліції.

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі оглядають, проводять обшук особистих речей. 

За словами адвоката Павла Богомазова, всередині СБУ станом на 0:10 перебувають адвокати Руслан Чорнолуцький і Валерія Коломієць. Сам Павло Богомазов намагається потрапити всередину.

Всі виходи перекриті.

Поліція перекрила вулицю Мазепи і завертає всі машини біля метро Арсенальна.

Під ІТТ близько 120-150 людей. При тому журналістів і стрімерів близько 20-30 осіб.

 
всі фото Мар'яни Почтар
 
 

 

Оксана Коваленко, УП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання – Луценко
Правоохоронці затримали Саакашвілі
Головні новини дня – за 60 секунд
Мін'юст направив заяву до ГПУ через обшуки НАБУ
Усі новини
дослідження

Третина українців не йде до лікаря через брак коштів

Відео

Реакція на насилля на вулиці. Експеримент поліції Львова

київ

Новий фірмовий стиль для столичних бібліотек