У заворушеннях через статус Єрусалима постраждали сотні палестинців

Жертвами зіткнень в Єрусалимі і в палестинській автономії стали сотні палестинців.

Про це, посилаючись на палестинський Червоний Півмісяць, пише DW.com.

В Єрусалимі і на палестинських автономних територіях в результаті зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинула одна людина, ще не менше 760 були поранені. Понад 260 з них отримали поранення від гумових куль. Загиблий також був палестинцем.

Увечері 8 грудня Ізраїль перехопив ракету, випущену з сектора Газа.

На Західному березі річки Йордан солдати робили попереджувальні постріли в повітря, в секторі Газа вони стріляли по підбурювачів до заворушень, які отримали поранення, повідомив представник ізраїльської армії. Більшість палестинців постраждало від сльозогінного газу.

"Сьогодні, в 30-ту річницю першої інтифади, наш народ знову повстає, відкидаючи рішення Трампа. Єрусалим є столицею Палестини і столицею арабів і мусульман", - заявив один з лідерів палестинського радикального руху ХАМАС Ахмад Бахар в ході п'ятничної молитви в Газі.

В інших мусульманських країнах, в тому числі в Єгипті, Йорданії, Лівані і Тунісі люди також вийшли на вулиці в знак протесту проти рішення Трампа.

У Туреччині учасники мітингів розмахували палестинськими прапорами і скандували антиамериканські гасла. В Ірані демонстранти палили американські прапори. Президент Тунісу Біжи Каїди ас-Себсі викликав на килим американського посла.

В Європі ісламське об'єднання Milli Görüs організувало акції протесту перед посольствами США в 14 країнах ЄС і зробило Єрусалим однією з тем традиційної п'ятничної молитви мусульман.