Трамп схвалив санкції проти РФ за порушення договору про РСМД

704 перегляди
Субота, 9 грудня 2017, 03:43

Президент США Дональд Трамп схвалив нові санкції щодо Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Про це пише видання Politico з посиланням на високопоставленого представника адміністрації, передає Інтерфакс-Україна.

"Адміністрація США застосовує нові санкції стосовно Росії, які, як вона сподівається, змусять її дотримуватись договору про ядерні озброєння часів холодної війни, який вона порушила, розгорнувши заборонену крилату ракету", - наводить видання слова американського чиновника.

Як повідомляється, міністерство торгівлі США "покарає російські компанії, які надали технології, щоб допомогти розробити нову зброю, яку було заборонено договором".

За словами представника адміністрації, метою запровадження санкцій є "змінити економічні розрахунки" російського уряду і повідомити Росії, що адміністрація Трампа серйозно поставиться до порушень договору.

Рішення про запровадження санкцій щодо РФ було прийнято після тривалого аналізу, проведеного Радою національної безпеки, повідомив представник адміністрації.

Крім того, як заявив чиновник, на додаток до нових санкцій міністерство оборони почне дослідження і розробки нової ядерної крилатої ракети, як це передбачено в недавно затвердженому оборонному бюджеті країни.

Він пояснив, що дослідження буде включати в себе оцінку варіантів проектування нової наземної ядерної крилатої ракети, яка дозволена відповідно до договору.

Теми: санкції США Росія ядерна зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
МЗС ФРН: За Трампа Вашингтон перестав бути глобальною політичною силою 5 грудня 2017, 05:11
У жовтні більше 20 суден незаконно зайшли в анексований Крим 4 грудня 2017, 17:42
Посол США в РФ: Штати знімуть санкції з Москви, коли вирішиться українське питання 2 грудня 2017, 18:57
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Слідчі дії з Саакашвілі завершено, проркурори проситимуть домашній арешт
Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання – Луценко
Правоохоронці затримали Саакашвілі
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
Made in Ukraine

Арт-магазин українських художників і дизайнерів

київ

Новий фірмовий стиль для столичних бібліотек

номінація

TIME обрав колективну "Людину року" – ініціаторів флешмобу #MeToo