Саакашвілі передав заяву із ІТТ

Затриманий правоохоронцями лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі назвав звинувачення проти себе брехливими і закликав прихильників виходити у неділю на акцію "За імпічмент".

Фотографію написаної від руки заяви опублікував адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

"Барижна влада мене заарештувала за брехливим звинуваченням. Таким чином вони хочуть залякати вас", - написав Саакашвілі.

"Не бійтеся нічого, сміливо виходьте на мирну недільну акцію "За імпічмент"!", - закликав він.

натисніть для збільшення

Раніше повідомлялось, що у зв’язку із арештом Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

За даними СБУ, йому інкримінують порушення за ч 1. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.