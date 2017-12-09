Саакашвілі передав заяву із ІТТ

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Субота, 9 грудня 2017, 03:59

Затриманий правоохоронцями лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі назвав звинувачення проти себе брехливими і закликав прихильників виходити у неділю на акцію "За імпічмент".

Фотографію написаної від руки заяви опублікував адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

"Барижна влада мене заарештувала за брехливим звинуваченням. Таким чином вони хочуть залякати вас", - написав Саакашвілі.

"Не бійтеся нічого, сміливо виходьте на мирну недільну акцію "За імпічмент"!", - закликав він.

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Раніше повідомлялось, що у зв’язку із арештом Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

За даними СБУ, йому інкримінують порушення за ч 1. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Теми: Саакашвілі
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