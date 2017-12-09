В ООН розкритикували рішення США щодо Єрусалиму, але нічого не прийняли

Рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю ніхто не підтримав.

Про це пише DW.com.

Рада безпеки ООН провела в п'ятницю, 8 грудня, екстрене засідання, присвячене визнанню США Єрусалиму столицею Ізраїлю. Всі 14 держав-членів дистанціювалися від одностороннього рішення Трампа і піддали його критиці.

Однак, з огляду на право вето США, Радбез не став приймати ані спільної заяви, ані резолюції.

Представник Єгипту в ООН назвав рішення "небезпечним прецедентом", в той час як дипломати Великобританії, Італії, Швеції і (не представленої в Радбезі) Німеччини виступили зі спільною критичною заявою.

Це рішення, на думку представників європейських країн при ООН, "не відповідає резолюціям ООН" і "нічим не допоможе встановленню миру в регіоні".

Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі запевнила, що США визнали Єрусалим столицею "заради миру".

"Я розумію побоювання членів, які скликали це засідання. Всі зміни протікають важко, але ми ніколи не повинні забувати, чого може досягти правда", - підкреслила вона.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп незважаючи на застереження світової спільноти прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році і згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

Внаслідок рішення США, в Єрусалимі та на палестинських автономних територіях почалися акції протесту, в результаті зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинула одна людина, ще не менше 760 були поранені. Понад 260 з них отримали поранення від гумових куль.