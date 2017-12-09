Біля ізолятора, де тримають Саакашвілі, сталася сутичка через намет

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Субота, 9 грудня 2017, 07:51

Під будівлею СБУ, де утримують лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, між активістами та силовиками сталися сутички через те, що вони хотіли розбити там намет.

Відео транслювалося зі сторінки Саакашвілі у facebook.

Як повідомляє Радіо Свобода, поліція не дала встановити намет активістам "Руху нових сил" навпроти одного із виїздів із ізолятора тимчасового тримання.

Після кількахвилинної суперечки із активістами, поліція взяла їх у кільце і відтіснила, забравши намет.

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Він був затриманий в квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди

Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Сам Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.

Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.

Теми: Саакашвілі
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