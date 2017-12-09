КПВВ "Золоте" тимчасово припинив роботу

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" тимчасово припинив пропуск громадян.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Це пов’язано з ремонтом мостового переходу, розташованого за КПВВ у напрямку непідконтрольної території, що триватиме 9 та 10 грудня", - зазначили у ДПСУ.

Заплановано, що контрольний пункту відновить свою роботу 11 грудня.

Раніше у Луганській облВЦА повідомили, що 9 та 10 грудня "Золоте" працюватиме у тестовому режимі: ухвалено рішення про відкриття КПВВ "Золоте" з українського боку для забезпечення права громадян на вільне пересування.

Українська правда