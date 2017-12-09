ДТП з авто Димінського: Мати загиблої більше не має жодних претензій

Марія Тріла - мати загиблої внаслідок ДТП за участю авто президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського - заявила про повне відшкодування збитків, спричинених ДТП та відсутність матеріальних претензій у зв'язку з аварією.

Відповідну заяву Тріли на ім'я слідчого та прокурора у кримінальному провадженні за фактом ДТП оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Віктор Василюк - адвокат Андрія Борща, охоронця Димінського, який взяв на себе усю провину.

"Нарешті вдалося вибачитись перед мамою дівчини, яка загинула в ДТП 18 серпня 2017 у Львіський області", - зазначив Василюк.

У заяві зазначено, що збитки, спричинені ДТП, яка мала місце 18 серпня 2017 року за участі Тріли Н. Є., відшкодовано повністю.

"Матеріальних претензій у зв’язку з вказаною ДТП не маю, що засвідчую своїм підписом", - підкреслила мати загиблої та повідомила про відкликання довіреностей, виданих нею третім особам на представництво її інтересів в судах та інших органах стосовно вищевказаного ДТП.

Як відомо, 18 серпня автомобіль власника ФК "Карпати" Петра Димінського став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

Провину у наїзді на її автомобіль взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Його взяли під варту, проте напередодні рішенням суду міру запобіжного заходу було змінено на цілодобовий домашній арешт.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває поза межами України.

30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

Рішенням Печерського суду м.Києва від 23 листопада призначено повторну експертизу біологічних матеріалів у справі про ДТП за участю автомобіля Димінського, у результаті якої загинула жінка.

Українська правда