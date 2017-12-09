Штаб: 27 обстрілів, 4 військових загинули

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Субота, 9 грудня 2017, 12:56

У зоні проведення АТО за минулу добу відбулося 27 обстрілів з боку противника, внаслідок бойових дій  загинули 4 українських військових, ще двоє зазнали поранень та бойових травмувань. 

Про це на брифінгу 9 грудня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, українські бійці загинули внаслідок обстрілів поблизу Водяного, Кам'янки та Травневого. 

"За добу бойовики випустили в бік сил АТО 107 мін, ЗСУ 16 разів відповідали вогнем", - зазначив Мотузяник. 

 

доповнюється

Українська правда

Теми: Добкін АТО армія зброя жертви
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