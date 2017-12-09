Штаб: 27 обстрілів, 4 військових загинули
У зоні проведення АТО за минулу добу відбулося 27 обстрілів з боку противника, внаслідок бойових дій загинули 4 українських військових, ще двоє зазнали поранень та бойових травмувань.
Про це на брифінгу 9 грудня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
За його словами, українські бійці загинули внаслідок обстрілів поблизу Водяного, Кам'янки та Травневого.
"За добу бойовики випустили в бік сил АТО 107 мін, ЗСУ 16 разів відповідали вогнем", - зазначив Мотузяник.
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Українська правда
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