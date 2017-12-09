КПВВ "Золоте" працює лише з українського боку

291 перегляд
Субота, 9 грудня 2017, 13:30

КПВВ "Золоте" працює лише з українського боку, бойовики не відкрили контрольний пункт для пропуску громадян на період припинення роботи КПВВ "Станиця Луганська".

Про це 9 грудня повідомили у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації. 

"Незважаючи на нічний обстріл, українською стороною було відкрито пункт пропуску "Золоте". Передбачалось, що таким чином громадянам буде забезпечено вільне переміщення по території області на період припинення роботи КПВВ "Станиця Луганська". Проте терористи в черговий раз проігнорували ініціативу української сторони", - зазначили в облВЦА. 

За даними адмістрації, ремонтні роботи на мостовому переході поблизу "Станиці Луганської" розпочались за планом: дерев’яну конструкцію ремонтують фахівці МКЧХ, безпекову ситуацію з обох сторін моніторить СММ ОБСЄ.

Як відомо, 9 та 10 грудня "Золоте" працюватиме у тестовому режимі: ухвалено рішення про відкриття КПВВ "Золоте" з українського боку для забезпечення права громадян на вільне пересування. 

Разом з тим контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" тимчасово припинив пропуск громадян на період 9 та 10 грудня через  ремонт мостового переходу у напрямку непідконтрольної території. 

Українська правда 

Теми: Луганська область Донбас ОБСЄ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово припинив роботу 9 грудня 2017, 10:46
КПВВ "Золоте" працюватиме у тестовому режимі 8 грудня 2017, 21:10
У "сірій зоні" на Луганщині підірвався цивільний 7 грудня 2017, 12:53
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
КПВВ "Золоте" працює лише з українського боку
Штаб: 27 обстрілів, 4 військових загинули
Трамп схвалив нові санкції проти РФ - ЗМІ
Ситуація у районі проведення АТО ускладнилася, 4 загиблих
Усі новини
зоозахист

Постраждалого в зоні АТО лебедя реабілітують у Харкові

рейтинг

Хто найбільше заробив на музиці у 2017 році за версією Forbes

їжа

Що готувати у грудні: страви з сезонних продуктів