Соратники понесуть Саакашвілі медикаменти і теплі речі

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Субота, 9 грудня 2017, 14:49

Позафракційний нардеп, один з лідерів "Руху нових сил" Юрій Дерев'янко повідомив про намір передати лідерові партії, екс-голові Одеської облдержадміністрації Міхеілу Саакашвілі ліки та особисті речі.

Про це Дерев'янко повідомив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми збираємося підійти о третій годині (о 15.00 до ізолятора тимчасового тримання - ред.) ... збираємося передати особисті речі, предмети гігієни, медикаменти, книги", - сказав він.

Він запевнив, що це не буде мітинг або акція протесту, а просто "звичайний крок, жест - передати людині найнеобхідніше".

Також нардеп сказав, що працівники ІТТ можуть не дозволити передачу.

"Коли адвокати запитали, коли можна передати особисті речі - вони (співробітники ІТТ - ред.) спробували пояснити, що є команда до понеділка не передавати нічого, нікого не пускати", - додав він.

Депутат також повідомив, що підозру Саакашвілі вручили в п'ятницю.

Відповідаючи на запитання про те, чи відомо час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу, Дерев'янко зазначив: "Як тільки буде відомо - ми публічно всім повідомимо".

Як відомо, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня у квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди.

Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Сам Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.

Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.

Окрім того, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала президента Петра Порошенка негайно звільнити Міхеіла Саакашвілі.

Теми: Саакашвілі
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