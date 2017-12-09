АТО: Бойовики вели вогонь із 120-мм мінометів

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Субота, 9 грудня 2017, 18:46

У суботу незаконні збройні формування 14 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи важке озброєння.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00 суботи.

"На Луганському напрямку Світлодарська дуга й надалі залишається епіцентром напруженості. Тут ворог зі 120-мм мінометів та піхотного озброєння вів вогонь по позиціях українських оборонців біля Луганського", - йдеться у повідомленні.

Також у районі Травневого, Лозового і Світлодарська бойовики застосували гранатомети і стрілецьку зброю, поблизу Троїцького - БМП, а біля Новоолександрівки – кулемети.

"На Донецькому напрямку противник обстрілював захисників Авдіївки, Кам’янки і Широкиного з гранатометів різних модифікацій і стрілецької зброї. По наших укріпленнях поблизу шахти Бутівка загарбники били з мінометів калібру 82-мм і легкого піхотного озброєння, а зі стрілецької зброї - порушували перемир’я у передмісті Мар’їнки", - зазначають у штабі.

Загалом від опівночі суботи незаконні збройні формування 14 разів порушили режим припинення вогню. Збройні сили України вели вогонь у відповідь більш ніж у половині випадків з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомлялося, у зоні проведення АТО за минулу добу відбулося 28 обстрілів з боку бойовиків, внаслідок бойових дій загинули 4 українських військових, ще двоє зазнали поранень та бойових травмувань.

Теми: АТО Збройні сили
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