На Закарпатті через зливу підтопило 8 домогосподарств - ДСНС
В Закарпатській області та Ужгороді через сильні дощі піднялись ґрунтові води, що призвело до затоплення 8 домогосподарств.
Про це повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу (до 30 мм) та різкого підняття рівнів ґрунтових вод, потічків, захаращеності стічних канав та дренажних систем відбулося підтоплення 8 дворогосподарств в Ужгородському районі та місті Ужгород", - йдеться у повідомленні.
Станом на 18:00 рятувальники відкачали з підвалів та дворів 527 кубометрів води.
"Роботи тривають. Від Управління ДСНС залучено 8 одиниць техніки та 27 рятувальників. Загиблих та травмованих не має", - додали в службі.
Як повідомлялося, рух трасою Київ-Чоп на території Закарпатської області обмежили з 16:00 9 грудня у зв'язку із погіршенням погодних умов.
Українська правда
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