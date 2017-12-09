ООН: Щороку в світі дають 1 трильйон доларів хабарів

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Субота, 9 грудня 2017, 23:46

Щорічний обсяг хабарів в світі оцінюється в один трильйон доларів, а світова економіка втрачає ще 2,6 трильйона доларів в зв'язку з корупційною діяльністю.

Такі дані наводить Програма розвитку ООН, передає "Центр новин ООН".

За даними ПРООН, в країнах, що розвиваються, втрати, пов'язані з корупцією, перевищують обсяги офіційної допомоги на цілі розвитку в 10 разів.

У той же час, за даними "Transparency International", Україна займає 131 місце в світі за індексом корупції.

Теми: ООН корупція
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