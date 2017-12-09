У табір "Артек" привезли з РФ "офіційного" Діда Мороза

657 переглядів
Субота, 9 грудня 2017, 23:56

У дитячий табір "Артек" привезли "офіційного Діда Мороза" Росії, який, за легендою, живе в російському місті Великий Устюг.

Про це повідомляє прес-служба кримського табору, передають "Крим. Реалії".

"Дивлячись у ваші очі, бачу вогники добра і надії. І я дуже хочу, щоб світло вашої доброї мрії і надії, які живуть у ваших серцях, обов'язково справдилися. А я завжди буду допомагати вам своєю чарівною владою", - цитує прес-служба слова "офіційного" Діда Мороза.

В також повідомленні йдеться, що він привітав дітей з Новим роком і розповів, що відкриє на території табору резиденцію свого помічника,

Як відомо, підконтрольний Кремлю уряд Криму передав в федеральну власність Росії майно найбільшого на півострові дитячого табору "Артек" в березні 2015 року.

У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно дитячого табору "Артек".

Теми: Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У затриманого в Криму активіста Чапуха стався мікроінсульт 8 грудня 2017, 09:46
Тіллерсон: Україна – головна перепона у нормалізації відносин між США та Росією 8 грудня 2017, 09:31
У Москві скасували показ фільму про Джемілєва 8 грудня 2017, 01:18
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Мінську пройшли переговори "нормандської четвірки"
Сарган: Підпис Саакашвілі під заявою - фейк. Адвокат спростував
АТО: Бойовики вели вогонь із 120-мм мінометів
Участь у затриманні Саакашвілі брали Аброськін та Кулик - джерела
Усі новини
Фото

Маршрут для фанатів: місцями зйомок "Гри престолів"

Made in Ukraine

Креативний простір на ВДНГ для українського бренду одягу

екологія

У Києві з'явилися зупинки, які освітлюються від сонячних батарей