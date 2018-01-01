Палестина відкликала свого посла зі США

764 перегляди
Понеділок, 1 січня 2018, 00:20

Палестинська адміністрація заявила про відкликання свого посла із Вашингтона для консультацій.

Про це повідомляє BBC з посиланням на палестинське інформаційне агентство Wafa.

Така заява Палестини - реакція на рішення президента США Дональда Трампа перенести столицю Ізраїлю до Єрусалима.

Глава Палестинської адміністрації Махмуд Аббас наголосив, що не прийме ніякого мирного плану США після "жесту" Трампа.

Як повідомлялось, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Рішення викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили і закликала Америку відмовитися від нього.

193 члени Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй збиралися провести рідкісну спеціальну сесію 21 грудня на прохання мусульманських держав щодо рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може зменшити фінансову допомогу тим країнам, які проголосують за резолюцію ООН, в якій США закликають відкликати офіційне визнання Єрусалиму столицею Ізраїля.

Як відомо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає країни не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю, попри погрози президента США Дональда Трампа.

Теми: США Ізраїль
powered by lun.ua
По темі
Трамп каже, що в боротьбі з ІДІЛ досягнуто "історичного успіху" 31 грудня 2017, 14:07
Трамп пояснив, навіщо так активно використовує соцмережі 31 грудня 2017, 05:46
Путін привітав Трампа з Новим роком і побажав "рівноправності і взаємної поваги" 30 грудня 2017, 23:10
Усі новини
Головні новини
У соцмережах стартував проект "Кримське дитинство" для підтримки дітей політв'язнів
Вітання президента: Порошенко пообіцяв у 2018 році економічне піднесення
Супрун розповіла, як встояти перед "харчовою облогою" на свята
У Польщі назвали можливі варіанти розміщення місії ООН на Донбасі
Усі новини
Книги

"Жменька тепла для мами". Уривок із книжки Сашка Дерманського

Підсумки року

Що дочитати, послухати і передивитися до кінця 2017-го

наше

Календар Yellow&Blue 2018 з незвичайною Україною