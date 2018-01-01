Кім Чен Ин: США ніколи не почнуть війни проти КНДР

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Понеділок, 1 січня 2018, 03:20

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що США ніколи не зможуть розпочати війну проти КНДР після того, як Пхеньян завершив формування своїх ядерних сил.

Про це він сказав у новорічному зверненні, передає Reuters.

"Ми завершили створення ядерних сил нашої країни", - підкреслив Кім Чен Ин.

"Вашингтон ніколи не розпочне війни проти нас, бо всі Сполучені Штати перебувають у межах дії нашої ядерної зброї. Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не погроза", - наголосив він.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня 2017 року одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.

Теми: КНДР США ядерна зброя
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