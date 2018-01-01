Теніс: Українка Світоліна здобула перемогу на початку нового сезону

Перша "ракетка" України і шостий номер світової класифікації Еліна Світоліна впевнено перемогла іспанку Карлу Суарес Наварро на турнірі Жіночої тенісної асоціації серії Premier.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Поєдинок відбувся у понеділок. Посіяна на Brisbane International під 3-м номером Світоліна за півтори години переграла іспанку з рахунком 6:2, 6:4.

За вихід до чвертьфіналу дебютного турніру сезону Світоліна зіграє з 44-ю "ракеткою" світу хорваткою Аною Конюх, яка днем ​​раніше розгромила Кікі Бертенс з Нідерландів (6:1, 6:2).

На кортах у Брісбені Еліна Світоліна раніше виступала тричі та двічі ставала півфіналісткою у 2015 та 2017 роках. Призовим фонд турніру становить 894,7 тисяч доларів.