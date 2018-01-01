Мотузяник уточнив, де зазнав поранення український військовий

Внаслідок обстрілу бойовиків минулої доби один український військовий зазнав поранення біля Верхньоторецького Донецької області.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає "Український кризовий медіа-центр".

Вчора у зоні АТО незаконні збройні формування здійснили загалом 7 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. поранення зазнав один український військовий біля Верхньоторецького.

Як повідомлялося, 31 грудня бойовики 7 разів порушили перемир'я - 1 український військовослужбовець зазнав поранення.