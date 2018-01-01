У МВС відрапортували, що Новий рік Україна зустріла без інцидентів

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Понеділок, 1 січня 2018, 16:10

В Україні святкові заходи з нагоди Нового року пройшли без суттєвих порушень публічної безпеки та порядку, в усіх регіонах відбулося понад 752 масових заходів, участь у яких брали понад 1,35 млн. громадян.

Про це 1 січня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, публічну безпеку і правопорядок під час святкових заходів забезпечували близько 12 тисяч правоохоронців, з яких 9,6 тисяч - працівники поліції та майже 2,4 тисячі військовослужбовців Нацгвардії. 

"Заходи пройшли без надзвичайних подій ... Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до завершення всіх заходів", - зазначив Яровий. 

Він нагадав, що 1 січня по всій території України відбудуться масові заходи з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження Степана Бандери: у 20 регіонах заплановано проведення 54 масових заходів за участю понад 8,4 тисяч осіб.

Безпеку під час проведення ходи забезпечуватимуть 1,2 тисячі поліцейських та 730 військовослужбовців Нацгвардії. 

Українська правда 

Теми: Київ святкування МВС поліція
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