Штаб АТО: Повного припинення вогню досі немає

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Понеділок, 1 січня 2018, 18:41

Протягом 1 січня у зоні проведення АТО бойовики здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері у понеділок.

За даними штабу, обстріли ведуться із застосуванням заборонених зразків озброєння. 

Зокрема, на донецькому напрямку у новорічну ніч бойовики понад годину вели вогонь по позиціях ЗСУ з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів та стрілецької зброї.

На Приазов’ї противник обстріляв з міномету калібру 120-мм і піхотного озброєння укріплення сил АТО біля Павлополя.

"На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано", - йдеться у повідомленні. 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас Мінські угоди
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