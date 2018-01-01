На Новий рік в РФ "мінували" 30 аеропортів

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Понеділок, 1 січня 2018, 20:29

У переддень Нового року невідомі повідомили про "замінування" 30 аеропортів по всій Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в екстрених службах.

Жоден із сигналів не підтвердився.

"Загрози мінування надійшли службам безпеки і різним підрозділам 30 аеропортів, включаючи "Жуковський", "Внуково", "Домодєдово" і петербурзький "Пулково", - повідомило джерело.

"Дзвінки почали надходити рано вранці, хвиля анонімних попереджень рухалася зі сходу на захід країни і до вечора досягла аеропортів у республіках Північного Кавказу", - зазначає ЗМІ.

Заходи безпеки в аеропортах було посилено, деякі аеропорти довелося евакуювати, проте жоден із сигналів не підтвердився.

Теми: Росія тероризм аеропорт
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