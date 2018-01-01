Під Новий рік українські моряки обстріляли контрабандистів наркотиків

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Понеділок, 1 січня 2018, 21:29

31 грудня Військово-морські сили ЗСУ у взаємодії з контррозвідкою СБУ та прикордонниками припинили спробу контрабанди морем.

Про це йдеться у повідомленні ВМС Збройних сил України.

Зазначається, що у територіальних водах України було виявлено судно під прапором Танзанії, яке підозрювалося в перевезенні незаконних вантажів, зокрема наркотиків. 

"З метою пошуку судна та подальшого стеження за його діями в море вийшов ракетний катер "Прилуки". Судно-порушник було виявлено на траверзі н.п. Курортне (Білгород-Дністровський район - ред.) та на виклик не відповідало, тому ракетний катер "Прилуки" розпочав його переслідування", - повідомили у ВМС.

Згодом судно вийшло на зв'язок, однак вимоги зупинитися не виконало.

"З метою примушення до припинення протиправних дій ракетний катер "Прилуки" відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки по курсу судна, яке було зупинено та відконвойовано до порту Одеса. На затриманому судні проводяться юридичні процедури", - йдеться у повідомленні.

 
 

Теми: Збройні сили контрабанда
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