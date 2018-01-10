Автор фільму "Крым. Путь на родину" стане прес-секретарем штабу Путіна

Автор пропагандистського фільму про анексію Криму "Крым. Путь на родину", російський телеведучий Андрій Кондрашов стане прес-секретарем передвиборчого штабу Володимира Путіна.

Про це, посилаючись на джерела в штабі, повідомляє РБК.

Андрій Кондрашов вів програму "Вести недели", в 2016 році був призначений директором дирекції програми. Кондрашов - автор декількох фільмів, в числі яких пропагандистський фільм "Крым. Путь на родину" про анексію українського півострова росіянами, в якому він намагається виправдати ці події і розпалювання війни на Донбасі.

Виборчий штаб Путіна офіційно відкриється 10 січня. У штабі не буде одного керівника. Замість цього будуть кілька співголів.

На виборах президента РФ в 2012 році штаб очолював режисер Станіслав Говорухін.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 - річницю анексії Криму Росією.