Після скандалу навколо книги про Трампа Беннон пішов з Breitbart News

Колишній помічник президента США Дональда Трампа Стівен Беннон після публікації скандальної книги "Вогонь і лють" пішов з новинного агентства Breitbart News Network, де він займав пост виконавчого директора з 2012 року.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

Повідомляється, що Беннон і Breitbart працюватимуть над плавною передачею всіх справ. Причина його звільнення при цьому не повідомляється.

Сам Беннон заявив, що "був радий бути частиною Breitbart News, що став за короткий період першокласним новинним майданчиком".

"Стів є важливою частиною нашої історії, і ми завжди будемо вдячні за його внесок і те, чого ми досягли з його допомогою" - сказав керівник порталу Ларі Солов.

Раніше Трамп розкритикував Беннона за те, що той в сканальной книзі журналіста Майкла Вулффа "Вогонь і лють: в Білому домі Дональда Трампа" назвав зустріч сина президента та інших членів передвиборчого штабу Трампа з росіянкою Наталією Весельницькою в "Трамп-тауер" "зрадницькою" і "непатріотичною".

"У Стіва Беннон немає нічого спільного зі мною або з моїм президентством. Коли його звільнили, він не тільки втратив посаду, він ще збожеволів", - заявив тоді Трамп.

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон вважався одним з основних гравців в команді Трампа. Саме він допоміг Трампу сформувати кампанію під гаслом "Америка - перш за все", перш ніж залишив свій пост в серпні 2017 року.