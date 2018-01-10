У Чечні затримали і звинуватили в зберіганні наркотиків главу місцевого "Меморіалу"

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Середа, 10 січня 2018, 02:18

У Чечні у вівторок вранці був затриманий керівник місцевого представництва правозахисного центру "Меморіал" Оюба Тітієва.

Про це повідомляє прес-служба російського правозахисного центру "Меморіал".

Повідомляється, що Тітієв їхав на зустріч з другом в селі Майртуп Курчалоєвського району, але до точки призначення не дістався.

Коли друг Тітієва не зміг до нього додзвонитися, він поїхав назустріч і побачив правозахисника на мосту в оточенні поліцейських. Пізніше затриманого доставили у відділення поліції в Курчалої.

Адвоката, який приїхав з Грозного, кілька годин не пускали до Тітієва - в РВВС стверджували, що затриманого в будівлі немає.

Коли захиснику все ж вдалося поговорити з затриманим, з'ясувалося, що його звинувачують в зберіганні наркотиків (стаття 228). У МВС Чечні стверджують, що у Тітієва знайшли пакет з 180 грамами речовини "зі специфічним запахом марихуани". Сам він провину заперечує.

Як пише "Нова газета", Оюбу Тітієву неодноразово погрожували за фактом його роботи в Чечні. Він працює в чеченському "Меморіалі" багато років і очолив його після вбивства Наталії Естемірової, коли цілий ряд співробітників "Меморіалу" були змушені покинути республіку в зв'язку з високою небезпекою для свого життя.

Теми: Росія права людини Чечня
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