КНДР і Південна Корея відновлять роботу екстреного військового зв'язку

Північна і Південна Корея домовилися про відновлення каналу екстреного військового зв'язку між країнами, який був закритий з лютого 2016 року.

Про це пише AFP.

На зустрічі в Пханмунджомі - селі в демілітаризованій зоні, обидві сторони вирішили провести військові переговори і відновити військову гарячу лінію, закриту з лютого 2016 року.

При цьому, як повідомлялося, Північна Корея вирішила відправити спортсменів і делегацію високого рівня на зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї.

Як заявили, у Держдепартаменті США, американці будуть співпрацювати з Сеулом, щоб гарантувати, що участь КНДР не буде порушувати санкції ООН.

Також Південна Корея запропонувала зустріч сімей, які були розділені під час корейської війни.

Як відомо, Сеул і Пхеньян 9 січня почали перші за більш ніж 2 роки офіційні переговори.

Перед цим лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився створити необхідні умови для поліпшення відносин з Південною Кореєю.

Раніше Північна Корея заявила про намір взяти участь у зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані.