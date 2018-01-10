Назарбаєв вирушить в США на переговори з Трампом

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Середа, 10 січня 2018, 06:53

Президент США Дональд Трамп прийме в Білому домі лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Про це пише DW.com.

Зустріч відбудеться 16 січня. У заяві прес-служби Білого дому вказується, що два президенти "обговорять шляхи для зміцнення і поглиблення стратегічекого партнерства в питаннях регіональної безпеки та економічного співробітництва".

Крім цього Трамп і Назарбаєв обговорюватимуть низку питань з міжнародної політики, включаючи проблему Афганістану, з якими Казахстан буде стикатися під час свого головування в Раді Безпеки ООН.

Напередодні візиту до Вашингтона Нурсултан Назарбаєв у вівторок, 9 січня, зустрівся з послом США в Казахстані Джорджем кролів, з яким обговорив поточний стан взаємин двох країн.

Запрошення відвідати США Назарбаєв отримав на початку вересня під час телефонної розмови з Трампом. Розмова відбулася за ініціативою американської сторони.

Теми: США Казахстан Афганістан ООН
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