Доба в АТО: 3 обстріли, поранено двох бійців ЗСУ

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Середа, 10 січня 2018, 07:53

Минулої доби зафіксовано 3 обстріли сил АТО з боку бойовиків, поранено двох бійців ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог застосував піхотне озброєння у районі Світлодарської дуги. Спочатку окупанти з ручного протитанкового гранатомету обстріляли захисників Луганського, а згодом зі стрілецької зброї турбували оборонців Травневого.

На Донецькому напрямку загарбники порушували перемир’я на Приазов’ї. Зокрема, вони вели вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, а також випустили вісім мін з мінометів калібру 82-мм по опорних пунктах ЗСУ поблизу Павлополя.

У штабі зазначили, що українські військові на провокації агресора не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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