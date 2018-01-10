На Закарпатті й у Карпатах зійшли лавини

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Середа, 10 січня 2018, 11:03

За останні дні в горах України зійшли кілька лавин.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"За даними Сл Плай (Закарпатська обл.) виявлено сходження двох мокрих лавин з гори Темнатик об'ємами 20000 і 18000 кубічних метрів, висота відриву 1050 і 1080 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходження 7-8 січня 2018 року. Збитків не завдано", – повідомляють синоптики.

"За даними Сл Пожежевська (Івано-Франківська обл.) виявлено сходження мокрої лавини зі східного схилу гори Говерла об'ємом 1200 кубічних метрів. Лавина зійшла вночі на 9 січня 2018 року. Збитків не завдано", – інформують вони.

 

На 10 січня на високогір’ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), зазначає Міністерство внутрішніх справ.

Теми: погода
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