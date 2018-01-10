На Закарпатті й у Карпатах зійшли лавини
За останні дні в горах України зійшли кілька лавин.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"За даними Сл Плай (Закарпатська обл.) виявлено сходження двох мокрих лавин з гори Темнатик об'ємами 20000 і 18000 кубічних метрів, висота відриву 1050 і 1080 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходження 7-8 січня 2018 року. Збитків не завдано", – повідомляють синоптики.
"За даними Сл Пожежевська (Івано-Франківська обл.) виявлено сходження мокрої лавини зі східного схилу гори Говерла об'ємом 1200 кубічних метрів. Лавина зійшла вночі на 9 січня 2018 року. Збитків не завдано", – інформують вони.
На 10 січня на високогір’ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), зазначає Міністерство внутрішніх справ.
Із гори Темнатик зійшло дві мокрі лавини 🗻🗻— МВС України (@MVS_UA) January 10, 2018
На привелике щастя, обійшлося без жертв 😊
Але 10 січня на високогір’ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Будьте уважними та обережними. pic.twitter.com/Cpu1S1Uoyg