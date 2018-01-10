У Росії закликали не сприймати С-400 в окупованому Криму як загрозу

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Середа, 10 січня 2018, 12:24

В Росії заявили, що не слід бачити загрозу у розміщенні нових комплексів С-400 в окупованому Криму. Це зроблено для захисту країни.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК.

"Безумовно, скажімо так, прийняття російською стороною всіх необхідних заходів щодо забезпечення своєї безпеки не повинно сприйматися як загроза комусь, а повинно сприйматися саме як забезпечення власної безпеки", - зазначив Пєсков.

За його словами, "у російської сторони є повне суверенне право".

"Завдання другого дивізіону комплексу С-400 - вчасно виявити і при необхідності знищити повітряні об'єкти з боку України, які становлять загрози для Криму", - розповіло джерело РБК.

Як відомо, російські ЗМІ повідомляли, що РФ розгорне в окупованому Криму системи С-400 для "захисту від повітряних загроз з боку України".

Повідомляється, що другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400, дислокований в Севастополі, в першу чергу буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом.

Теми: Росія Крим зброя
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