У Молдові спікер взяв кермо до рук, а Додон погрожує протестами

Голова парламенту Молдови Андріан Канду підписав замість президента країни Ігоря Додона укази про призначення семи нових членів уряду.

Як повідомляє Newsmaker.md, після того як Канду, призначений в.о. президента, підписав укази про призначення нових членів уряду, чиновники принесли присягу.

На церемонії приведення до присяги був присутній і прем'єр-міністр Павел Філіп.

Віце-прем'єром з євроінтеграції став віце-спікер, колишній голова уряду і лідер Народної європейської партії Юріє Лянке. Міністерство юстиції очолив колишній заступник голови Ліберально-демократичної партії (2007-2011 роки) і екс-голова Конституційного суду Олександр Тенасе.

Міністром економіки та інфраструктури став екс-прем'єр Кирило Габурич. Габурич, нагадаємо, в 2015 році добровільно склав з себе повноваження прем'єра через скандал щодо його диплома.

Керувати міністерством закордонних справ і європейської інтеграції тепер уже колишній посол Молдови в Швейцарії Тудор Ульяновскі.

Віце-прем'єром з реінтеграції стала, донедавна голова Управління міжнародних відносин МВС, Христина Лесник, міністром охорони здоров'я, праці та соцзахисту – колишній директор Центру переливання крові Світлана Чоботар, а міністром сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища – ректор Аграрного університету Лівіу Волконович.

Крім того, Канду підписав замість Додона закон, що забороняє ретрансляцію російських новин та інформаційно-аналітичних програм у Молдові.

Проект поправок до Кодексу про телебачення і радіо, які забороняють російські новини та інформаційно-аналітичні програми на телебаченні і радіо був прийнятий парламентом 7 грудня відразу в двох читаннях.

Згідно зі запропонованими демократами змінами, новини, які транслюють молдавські теле - та радіомовники, можуть бути зроблені тільки в країнах ЄС, США, Канаді та країнах, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення (Росія її не ратифікувала).

За порушення цього передбачені штрафи у сумі від 40 до 70 тисяч леїв (від 2 до 4 тисяч доларів), а за повторне порушення — від 70 до 100 тисяч леїв (від 4 до майже 6 тисяч доларів).

Між тим, Ігор Додон пригрозив уряду та парламентській більшості масовими протестами, заявивши міністрів у Facebook, що залишає за собою право мобілізувати сотні тисяч громадян, якщо влада не відмовиться від шахрайства.

За словами Додона, "євроуніоністський режим усвідомлює, що може утримати владу лише шляхом грубого порушення принципів демократії та правової держави".

Президент Молдови також вважає, що призначені міністри не є легітимними.

"В іншому політичному і геополітичному контексті було б виправданим силове втручання народу для припинення недобросовісних дій режиму. Однак в даний час, коли до парламентських виборів залишилося всього кілька місяців, нам необхідно уникати емоцій і бажання покарати уряд за всяку ціну", – пише Додон.

Втім, пише молдовський президент, "у будь-якого терпіння є межа", тому "інститут президента залишає за собою право звернутися із закликом до мобілізації сотень тисяч громадян для припинення конституційних порушень і беззаконня".

"Майте на увазі, панове з уряду і парламентської більшості, що громадяни все бачать і все розуміють, Що більш антисоціальною і антидержавною є ваша нинішня поведінка, то болючішим буде удар у відповідь. Моліться, щоб отримати цей удар на парламентських виборах, а не до цього", – написав Додон.

Як відомо, 2 січня Конституційний суд Молдови визнав повторну відмову Додона затверджувати нових міністрів і віце-прем'єрів порушенням його конституційних обов'язків і тимчасово відсторонив його від посади.

Суд дозволив призначити урядовців тимчасовому виконувачу обов'язків президента - спікеру або прем'єр-міністру.

5 січня Конституційний суд Молдови вирішив, що президент Ігор Додон порушив конституцію, коли відмовився підписати закон про заборону російської пропаганди.

"Європейська правда"