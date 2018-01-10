У Росії в ДТП загинули і постраждали українці

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Середа, 10 січня 2018, 14:11

У Курській області в Росії перекинувся мікроавтобус, всі пасажири у ньому – громадяни України. Внаслідок аварії є загиблі і поранені.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Курський територіальний центр медицини катастроф.

У результаті аварії загинули троє пасажирів, ще шестеро були госпіталізовані.

"Всі жителі України, слідували в Пітер. З дев'яти чоловік троє загинули, троє (жінка і двоє чоловіків) госпіталізовані до Курська, у двох стан середньої тяжкості, у одного - легкої", - сказав співрозмовник агентству.

За його словами, ще три людини, які були відправлені до районної лікарні, вже відпущені після надання допомоги.

Аварія сталася о о 6.45 мск (5.45 за київським часом - ред.) - на 551 км автошляху М-2 "Москва — Крим". Автобус із пасажирами рухався з боку Бєлгорода в сторону Курська.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням. Порушено кримінальну справу.

Теми: ДТП Росія
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