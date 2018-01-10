У Росії тримають під вартою понад 5 тисяч українців – омбудсмен

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Середа, 10 січня 2018, 16:13

Понад 5 тисяч українців перебувають під вартою на території Російської Федерації.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради Валерія Лутковська в інтерв'ю 112.ua.

На питання про роль Росії у звільненні українців із полону бойовиків Донбасу, яке відбулося 27 грудня, вона зазначила, що не спілкувалася з російським омбудсменом з того приводу.

"Із Тетяною Миколаївною Москальковою ми дуже активно співпрацюємо, але у зв'язку з тим, що у нас на сьогодні понад 5 тисяч українців перебувають під вартою на території РФ. Це основна тема нашої співпраці", – сказала Лутковська.

"Тетяна Миколаївна іноді звертається до мене з приводу тих громадян, які перебувають під вартою на території України", – додала вона.

"Що стосується ролі Росії – я, на жаль, нічого не можу сказати в зв'язку з тим, що я в гуманітарній підгрупі (тристоронньої контактної групи – ред.) не парламентер, а експерт, тому навряд чи моя оцінка в даній ситуації на щось або може вплинути", – додала омбудсмен.

Теми: Росія в'язниця права людини
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