Адвокатів Ноздровської не допустили до всіх матеріалів справи

Адвокати сім'ї Ірини Ноздровської почали ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування.

Про це повідомила адвокат Таміла Ульянова, передає "Укрінформ".

"Ми зараз у слідчому відділку, вивчаємо матеріали справи. Тобто, вже почали ознайомлення, але не з усіма (матеріалами - ред.), до всіх не допускають", - сказала Ульянова.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це активістка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. Вона загинула від множинних колото-різаних ран.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Адвокат повідомив, що затрималя Юрія Россошанського, батька Дмитра.

Юрій Россошанський визнав підозру і запевнив, що на нього не тиснули.

9 січня суд арештував його на 60 діб без права внесення застави.