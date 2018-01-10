Адвокатів Ноздровської не допустили до всіх матеріалів справи

2415 переглядів
Середа, 10 січня 2018, 17:46

Адвокати сім'ї Ірини Ноздровської почали ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування.

Про це повідомила адвокат Таміла Ульянова, передає "Укрінформ".

"Ми зараз у слідчому відділку, вивчаємо матеріали справи. Тобто, вже почали ознайомлення, але не з усіма (матеріалами - ред.), до всіх не допускають", - сказала Ульянова.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це активістка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. Вона загинула від множинних колото-різаних ран.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Адвокат повідомив, що затрималя Юрія Россошанського, батька Дмитра.

Юрій Россошанський визнав підозру і запевнив, що на нього не тиснули.

9 січня суд арештував його на 60 діб без права внесення застави.

Теми: вбивство суд
powered by lun.ua
По темі
Россошанський визнав провину в убивстві, але не кається – Аброськін 10 січня 2018, 11:29
Адвокат Ноздровської сумнівається у вині Россошанського 9 січня 2018, 22:19
Вбивство Ноздровської: у суді розповіли подробиці скоєння злочину 9 січня 2018, 21:29
Усі новини
Головні новини
"Роснєфть" продала всі свої заправки в Україні
У полку "Азов" знайшли гранатомети США, але фото зникли
Офіційно: Призначено нового голову правління Приватбанку
Пукачу перерахували тюремний срок за "законом Савченко"
Усі новини
афіша

8 подій тижня, які варто відвідати

читай!

Велосипедознавство, або Що пішло не так у системі освіти

Підсумки року

10 концепт-сторів і магазинів українських брендів, які відкрилися 2017-го